Причиной аварии с вертолетом Раиси назвали плохие погодные условия

Причиной крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, стали плохие погодные условия, в том числе сильный туман и дождь, пишет иранское агентство Mehr.

Уточняется, что сейчас невозможно подтвердить, пострадали или погибли пассажиры вертолета. При этом наблюдение с воздуха при помощи беспилотников все еще затруднено, дополнительные трудности наступили с приходом темноты.

Ранее к предполагаемому месту аварии прибыл первый отряд спасателей, к нему присоединятся другие поисковые группы, вести поиски возможно только с суши. Их работа осложняется сильнейшим туманом, дождем и гористой местностью региона, к поискам привлекли профессиональных альпинистов.

Напомним, сегодня днем стало известно об аварии президентского вертолета, он совершил жесткую посадку в селе Узи в провинции Восточный Азербайджан. Президента сопровождал глава МИД Ирана. Предварительно, кто-то из пассажиров успел связаться с командным центром.