Западные СМИ заявили о расцвете дружбы между Путиным и Си Цзиньпином

Без преувеличения весь мир на этой неделе следил за тем, куда с первым государственным визитом, сразу после инаугурации, направился российский президент Владимир Путин.

Поездка Владимира Путина в Китай – первая после вступления в должность, и вторая чуть более, чем за полгода – это подтверждение наивысшего уровня сотрудничества между двумя странами. И за два дня, пока глава российского государства находился в Пекине и Харбине, мы увидели многое. И почести высшего уровня, парадный оркестр и артиллерийские залпы, грандиозный прием от имени председателя КНР и множество символов, которые говорят о том, что в Поднебесной встречали не просто лидера мировой державы, но близкого друга.

Особенно интересно всматриваться в детали визита, зная, какой смысл вкладывают в них на Востоке. К примеру, цветочная композиция, которую разместили на переговорах перед Путиным и Си Цзиньпином, антуриум, - растение, которое считается символом гостеприимства и изобилия. Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль.

Для сравнения, во время недавних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет украшали ядовитые кротоны. По фэн-шую – это цветок, защищающий от проблем, которые могут принести люди с негативным настроем.

Разницу в атмосфере подметили и в западной прессе. Американское издание Newsweek, в статье, посвященной визиту Путина в КНР, вынуждено признать, что отношения между двумя странами, «пожалуй, самые теплые за всю современную историю».

«Мужская дружба Путина и Си Цзиньпина расцветает с началом саммита Россия-Китай», - пишет газета Politico.

Ну и резюмирует все Times of India, который пишет, что «этот визит — не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада».

О том, как отношения между Россией и Китаем стали образцом отношений государств-соседей, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».