Путина встретили в Пекине гимном России и залпами пушек

Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где его торжественно встретили российским гимном и залпами пушек. Официально началась встреча российского лидера и главы КНР Си Цзиньпина.

Гимн играл в исполнении Китайского военного оркестра, на площади также поднят российский триколор. После этого президент пожал руки всем представителям китайской делегации, а также представил китайскому лидеру своих высокопоставленных сопровождающих.

Напомним, Путин проведет рабочие встречи 16-17 мая, сегодня пройдет беседа глав государств режиме тет-а-тет. В его поездке президента сопровождают Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Мантуров и Александр Новак, а также представители крупного бизнеса.