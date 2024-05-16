МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путина встретили в Пекине гимном России и залпами пушек

Президент России прибыл накануне вечером в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, рабочие переговоры пройдут 16-17 мая.
Елизавета Кондрикова 2024-05-16 06:32:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где его торжественно встретили российским гимном и залпами пушек. Официально началась встреча российского лидера и главы КНР Си Цзиньпина.

Гимн играл в исполнении Китайского военного оркестра, на площади также поднят российский триколор. После этого президент пожал руки всем представителям китайской делегации, а также представил китайскому лидеру своих высокопоставленных сопровождающих.

Напомним, Путин проведет рабочие встречи 16-17 мая, сегодня пройдет беседа глав государств режиме тет-а-тет. В его поездке президента сопровождают Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Мантуров и Александр Новак, а также представители крупного бизнеса.

#Китай #Владимир Путин #Си Цзиньпин #Пекин #Визит
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 