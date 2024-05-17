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Путин возложил цветы к памятнику павшим советским воинам в Харбине

Президент России Владимир Путин прилетел в Харбин из Пекина в рамках двухдневного государственного визита в Китай.
Ян Брацкий 2024-05-17 07:50:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в Харбине возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока Китая. В Харбин глава государства прибыл накануне из Пекина в рамках двухдневного государственного визита в Китай.

Монумент красноармейцам находится в самом центре Харбина. Его установили в ноябре 1945 года по инициативе командования Советской армии. Он символизирует память о воинах, отдавших свои жизни в борьбе против японского милитаризма. На монументе выгравированы благодарственные надписи на русском и китайском языках.

Кроме того, программа визита предусматривает участие российского лидера в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегионального сотрудничества. Также запланирована встреча Путина со студентами и педагогами Харбинского политехнического университета.

Напомним, в столицу Пекина Путин прибыл поздно вечером 15 мая. Вместе с российским лидером приехал почти весь состав обновленного кабинета министров, представители губернаторского корпуса и крупного бизнеса. Российский и китайский лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет и в расширенном составе. По их итогам подписан ряд документов об углублении двустороннего сотрудничества и взаимодействия.  

#Китай #Путин #Памятник #Харбин #Президент #госвизит
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