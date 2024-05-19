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Экс-судья Шмидт рассказал, зачем Польше ядерное оружие США

О готовности Варшавы принять участие в программе НАТО Nuclear sharing Анджей Дуда заявил около месяца назад.
Ян Брацкий Россина Бодрова 2024-05-19 14:30:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Польши Анджей Дуда просит у американских союзников ядерное оружие, чтобы сделать себе карьеру. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил польский диссидент, бывший судья Томаш Шмидт. По его словам, в Вашингтоне это предложение Дуды, у которого через год заканчивается последний президентский срок, не рассматривают.  

«В Вашингтоне сказали: "Господин президент, президент Дуда, а где?". Выглядит все так, что этот человек желает обеспечить свое политическое будущее за счет американцев. Он не думает о пользе для поляков», - сказал Шмидт.

Напомним, около месяца назад польский лидер заявил о готовности Варшавы принять участие в программе НАТО Nuclear sharing, а именно разместить на своей территории ядерное оружие США. На данный момент это является темой польско-американских переговоров.

Ранее стало известно, что судья из Варшавы Томаш Шмидт попросил белорусские власти о политическом убежище. С его слов, он не согласен в политикой Польши. Отказ от свой должности он зачитал перед журналистами во время пресс-конференции. Десятого мая Шмидт заявил о готовности опубликовать некий секретный документ, который якобы привез из Варшавы. Через два часа он опубликовал пост, в котором сообщил, что пошутил и не нарушал польских законов.

#Польша #Анджей Дуда #наш эксклюзив #судья #Томаш Шмидт
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