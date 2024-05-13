В Польше рассказали о секретах, доступ к которым имел судья Шмидт

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт не имел доступа к секретной информации, касающейся оборонного потенциала страны. Об этом заявили в спецслужбах Польши. Как отметил экс-начальник Службы военной контрразведки генерал Петр Пытэль, система доступа к секретным документам предусматривает обязательную регистрацию. Поэтому компетентные органы всегда знают, кто получал доступ к архивам и какую информацию изучал.

«Наша контрразведка знает, какую информацию мог предоставить Шмидт русским. Таким образом, у нас есть возможность нейтрализовать возможный ущерб, очень хорошая возможность», - заявил он изданию Gazeta Wyborcza.

Ранее стало известно, что судья Томаш Шмидт во время пресс-конференции в Минске в знак протеста против политики официальной Варшавы в отношении Минска и Москвы публично отказался от должности и попросил политического убежища в Белоруссии.

Десятого мая Шмидт заявил, что готов опубликовать некий секретный документ, который якобы привез из Варшавы. Через два часа он опубликовал пост, в котором сообщил, что пошутил и не нарушал польских законов.