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В Польше рассказали о секретах, доступ к которым имел судья Шмидт

Десятого мая польский судья Томаш Шмидт пообещал опубликовать некий секретный документ из Варшавы, но позже признался, что пошутил и не нарушал никаких законов.
Ян Брацкий 2024-05-13 10:59:12
© Фото: Tomasz_Szmydt, Telegram

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт не имел доступа к секретной информации, касающейся оборонного потенциала страны. Об этом заявили в спецслужбах Польши. Как отметил экс-начальник Службы военной контрразведки генерал Петр Пытэль, система доступа к секретным документам предусматривает обязательную регистрацию. Поэтому компетентные органы всегда знают, кто получал доступ к архивам и какую информацию изучал.

«Наша контрразведка знает, какую информацию мог предоставить Шмидт русским. Таким образом, у нас есть возможность нейтрализовать возможный ущерб, очень хорошая возможность», - заявил он изданию Gazeta Wyborcza.

Ранее стало известно, что судья Томаш Шмидт во время пресс-конференции в Минске в знак протеста против политики официальной Варшавы в отношении Минска и Москвы публично отказался от должности и попросил политического убежища в Белоруссии.

Десятого мая Шмидт заявил, что готов опубликовать некий секретный документ, который якобы привез из Варшавы. Через два часа он опубликовал пост, в котором сообщил, что пошутил и не нарушал польских законов.

#Польша #Варшава #контрразведка #Томаш Шмидт
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