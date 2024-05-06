Польский судья попросил политическое убежище в Белоруссии

Судья из Варшавы Томаш Шмидт попросил о политическом убежище на территории Белоруссии. Со слов Шмидта, он не согласен с политикой польских властей по отношению к Минску и Москве.

«Я прошу о статусе политического беженца», - заявил Томаш Шмидт на пресс-конференции в Минске.

Судья воеводского административного суда Варшавы зачитал отказ от своей должности во время пресс-конференции. Он сообщил, что хотел бы показать жителям стран Балтии Белоруссию как дружественную страну. По словам Томаша Шмидта, польские СМИ публикуют ложную информацию о Минске.

Ранее в Варшаве прошли шествия против втягивания страны в боевые действия на Украине. Глава МИД Великобритании сообщил о начале переговоров с Украиной о 100-летнем партнерстве.