В Улан-Удэ рассказали о молниеносном распространении огня ночью

В микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ устраняют последствия сильного пожара, который произошел накануне из-за сильного ветра.

По словам местных жителей, около 11 часов утра они увидели пожар издалека, и буквально за несколько минут из-за ураганного ветра огонь дошел до их домовладений.

Отмечается, что сотрудники пожарной службы оперативно приехали на место происшествия, благодаря чему удалось спасти многие жилые дома.

Вечером 30 апреля в МЧС России сообщили, что пожаром в пригороде Улан-Удэ было уничтожено 17 дачных домов, из них 12 - пустующие строения. Сегодня утром глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил о ликвидации пожаров в окрестностях Улан-Удэ. По его словам, в результате пожаров никто не пострадал. Цыденов уточнил, что общая площадь возгорания составила 16,8 тысячи квадратных метров. Предварительная причина - схлест электропроводов.