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В Улан-Удэ рассказали о молниеносном распространении огня ночью

Жители микрорайона Бурвод в Улан-Удэ рассказали, что огонь дошел до их участков буквально за несколько секунд.
Максим Крюков 2024-05-01 08:58:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ устраняют последствия сильного пожара, который произошел накануне из-за сильного ветра.

По словам местных жителей, около 11 часов утра они увидели пожар издалека, и буквально за несколько минут из-за ураганного ветра огонь дошел до их домовладений.

Отмечается, что сотрудники пожарной службы оперативно приехали на место происшествия, благодаря чему удалось спасти многие жилые дома.

Вечером 30 апреля в МЧС России сообщили, что пожаром в пригороде Улан-Удэ было уничтожено 17 дачных домов, из них 12 - пустующие строения. Сегодня утром глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил о ликвидации пожаров в окрестностях Улан-Удэ. По его словам, в результате пожаров никто не пострадал. Цыденов уточнил, что общая площадь возгорания составила 16,8 тысячи квадратных метров. Предварительная причина - схлест электропроводов.

#республика бурятия #Последствия #наш эксклюзив #пожары #Улан-Удэ #ураганный ветер
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