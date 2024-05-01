Глава Бурятии заявили о ликвидации пожаров в окрестностях Улан-Удэ

В окрестностях Улан-Удэ к утру ликвидировали все возгорания, возникшие ночью. Об этом заявил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. По его словам, в результате пожаров никто не пострадал. При этом огонь уничтожил 17 строений, расположенных на 28 участках в СНТ «Кирпичник» Заиграевского района

«Общая площадь пожара составила 16800 квадратных метров. Предварительная причина - схлест электропроводов», - отметил руководитель региона.

Как сообщали в МЧС России, с огнем боролись более 70 человек. Пожарные задействовали около двух десятков единиц техники. В прокуратуре региона заявили, что уже организована проверка в связи с пожарами. Сейчас специалисты выясняют причину возгораний.

«Будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и иными органами законодательства о предупреждении ЧС и пожарной безопасности», - отметили в ведомстве.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов называл наиболее вероятной причиной возгорания обрыв проводов и короткие замыкания из-за шквалистого ветра.