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Пожар уничтожил 17 частных домов в Бурятии

Стремительному распространению огня в Бурятии способствовал ураганный ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду.
Ян Брацкий 2024-04-30 23:38:41
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС РФ

Семнадцать дачных домов уничтожены пожаром в пригороде Улан-Удэ. К этому часу спасателям удалось локализовать возгорание. Ранее его площадь достигала десяти тысяч квадратных метров.

Огонь охватил жилые дома и хозяйственные постройки.

«Огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 - пустующие строения. На месте работает дознаватель МЧС России», - сообщили в ведомстве.

Причиной столь стремительного распространения огня стал сильный ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду.

Власти региона проводят совещание с членами оперативного штаба. Решается вопрос с оказанием помощи погорельцам и предотвращении подобных ЧП. Свою проверку проводит и прокуратура.

#пожар #бурятия #МЧС России #Улан-Удэ
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