Пожар уничтожил 17 частных домов в Бурятии

Семнадцать дачных домов уничтожены пожаром в пригороде Улан-Удэ. К этому часу спасателям удалось локализовать возгорание. Ранее его площадь достигала десяти тысяч квадратных метров.

Огонь охватил жилые дома и хозяйственные постройки.

«Огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 - пустующие строения. На месте работает дознаватель МЧС России», - сообщили в ведомстве.

Причиной столь стремительного распространения огня стал сильный ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду.

Власти региона проводят совещание с членами оперативного штаба. Решается вопрос с оказанием помощи погорельцам и предотвращении подобных ЧП. Свою проверку проводит и прокуратура.