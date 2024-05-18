Глава Евросовета поддержал вето Зурабишвили на закон об иноагентах

Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния» дает возможность пересмотреть его, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. По его мнению, это позволит Тбилиси «сохранить европейский курс, который поддерживает население».

Глава Евросовета повторил тезис о том, что закон об иноагентах якобы не соответствует европейским ценностям и курсу в ЕС. Мишель призвал политиков, лидеров Грузии использовать вето Зурабишивили, чтобы «еще раз это обдумать».

Ранее президент Грузии сообщила, что наложила вето на закон об иноагентах. Зурабишивили заявила, что этот документ нельзя улучшить, поэтому его нужно отменить.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» поддержал грузинский парламент. Против его принятия выступают активисты в Тбилиси, поддержать которых пришли министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии. США пригрозили Грузии санкциями из-за «подрыва демократии».

В Грузии заявили о вмешательстве западных стран во внутренние дела страны и о попытке свержения власти.