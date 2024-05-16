Мэр Тбилиси заявил о попытках внешних сил устроить переворот в Грузии

Государственный переворот в Грузии пытаются совершить внешние силы, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Примером к тому, с его слов, является то, что на акцию прибыли иностранцы.

«Это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране. Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение?», - цитирует слова Каладзе телекомпания «Рустави 2».

На акции протеста против закона об иноагентах к митингующим присоединились министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии. Напомним, что грузинский парламент принял на пленарном заседании в окончательном, третьем чтении законопроект об иностранных агентах, вызвавший волну протестов и бурную реакцию как среди граждан страны, так и среди чиновников.

США пригрозили Грузии санкциями, если будет замечено насилие в отношение мирных протестующих, и, если закон об иностранных агентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии. Мэр Тбилиси отметил, что Грузия не боится американских санкций. По его словам, если говорить о стратегическом партнерстве и дружбе, то шантаж и разговоры с угрозами «просто неприемлемы».

Также в Госдепе США заявили, что законопроект об иноагентах для грузинского правительства - это серьезная угроза лишиться возможности стать членом Североатлантического альянса в обозримом будущем.