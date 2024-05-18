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Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Зурабишвили заявила, что принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния» «противоречит конституции и является препятствием на «европейском пути».
Владимир Рубанов 2024-05-18 17:31:32
© Фото: president.ge

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об иноагентах. Об этом она сообщила на брифинге.

«Я наложила вето на "российский" закон», - заявила она.

Зурабишвили считает, что закон «О прозрачности иностранного влияния» «противоречит конституции Грузии, европейским стандартам» и является помехой на «европейском пути». Документ нельзя улучшить, поэтому его нужно отменить, заявила она.

Ранее грузинский парламент одобрил в окончательном третьем чтении законопроект об иностранных агентах, вызвавший волну протестов. В массовых акциях приняли участие министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии. США пригрозили Грузии санкциями из-за «подрыва демократии».

В Грузии обвинили иностранных политиков во вмешательстве во внутренние дела. В частности, мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что внешние силы пытаются совершить государственный переворот в стране.

Ранее Зурабишвили предупреждала, что наложит вето на закон об иноагентах, но парламентское большинство его преодолеет.

В России неоднократно опровергали причастность Москвы к принятию закона «О прозрачности иностранного влияния».

#Грузия #Президент #Парламент #вето #Саломе Зурабишвили #закон об иноагентах #закон «О прозрачности иностранного влияния»
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