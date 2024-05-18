Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом закон об иноагентах. Об этом она сообщила на брифинге.

«Я наложила вето на "российский" закон», - заявила она.

Зурабишвили считает, что закон «О прозрачности иностранного влияния» «противоречит конституции Грузии, европейским стандартам» и является помехой на «европейском пути». Документ нельзя улучшить, поэтому его нужно отменить, заявила она.

Ранее грузинский парламент одобрил в окончательном третьем чтении законопроект об иностранных агентах, вызвавший волну протестов. В массовых акциях приняли участие министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии. США пригрозили Грузии санкциями из-за «подрыва демократии».

В Грузии обвинили иностранных политиков во вмешательстве во внутренние дела. В частности, мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что внешние силы пытаются совершить государственный переворот в стране.

Ранее Зурабишвили предупреждала, что наложит вето на закон об иноагентах, но парламентское большинство его преодолеет.

В России неоднократно опровергали причастность Москвы к принятию закона «О прозрачности иностранного влияния».