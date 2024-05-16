В Тбилиси по итогам вчерашней акции протеста против принятия закона об иностранных агентах двум митингующим предъявили обвинения за порчу забора. Злоумышленникам, ломавшим ограждения, грозит до 6 лет лишения свободы. В ходе следствия могут быть задержаны еще несколько активистов.

Между тем, на массовых акциях были замечены министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии. Они даже выступили перед митингующими.

«Хочу обратиться к народу Грузии, включая правительство страны, парламент, полицию, армию, учителей, врачей, пекарей и людей на улицах. Я обращаюсь, потому что на стороне Грузии, на стороне европейской Грузии», - сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Это является прямым доказательством курирования протестов со стороны Запада.

«Вот мы видим отношение Запада к Грузии, грузинскому народу, парламенту и правительству», - отметил генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

В Кремле отвергают все утверждения, что закон об иностранных агентах в Грузии является российским проектом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные инициативы нормальной практикой государств, которые стремятся обезопасить себя от вмешательства других стран во внутреннюю политику.

«То, что происходит сейчас на проспекте Руставели, похоже на процессы, которые были на Украине в 2014 году. Тогда там произошла революция. Мы все видим, что там сейчас», - подчеркнул мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Закон об иностранных агентах приняли в преддверии президентских выборов, чтобы исключить накачивание Грузии деньгами со стороны Запада. Это может помешать проведению честного голосования. Документ предполагает, что организации и группы граждан, которые получают более 20% дохода из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иноагентов. В ООН же считают, что принятый закон подрывает свободу выражения мнений и ассоциаций.

«Грузинские власти и законодатели решили проигнорировать многочисленные предупреждения правозащитников и гражданского общества. В результате свобода объединений и собраний в подвергается значительному риску», - высказалась пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Между тем, на фоне митингов пошатнулся курс национальной валюты. Также из-за акций протеста, которые начались месяц назад, снизился туристический паток.

Кроме того, в стране отменили главный фестиваль электронной музыки. Он был запланирован на 23-25 мая.