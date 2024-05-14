США пригрозили санкциями против Грузии из-за «подрыва демократии»

Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении грузинского руководства, если в стране будет подорвана демократия. Об этом в Тбилиси заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Если закон об иностранных агентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», - цитирует его слова ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о введении санкций со стороны Вашингтона являются несерьезными.

«Если же мы говорим об улучшении двусторонних отношений, то в таких случаях продвижение таких тем контрпродуктивно», - сказал он.

Напомним, сегодня грузинский парламент на пленарном заседании в окончательном, третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах, вызвавший волну протестов. За него проголосовали 84 депутата, против - 30.