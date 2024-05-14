МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США пригрозили санкциями против Грузии из-за «подрыва демократии»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о введении ограничений со стороны Вашингтона являются несерьезными.
Сергей Лебедев 2024-05-14 22:00:43
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency Globallookpress

Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении грузинского руководства, если в стране будет подорвана демократия. Об этом в Тбилиси заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Если закон об иностранных агентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения», - цитирует его слова ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что разговоры о введении санкций со стороны Вашингтона являются несерьезными.

«Если же мы говорим об улучшении двусторонних отношений, то в таких случаях продвижение таких тем контрпродуктивно», - сказал он.

Напомним, сегодня грузинский парламент на пленарном заседании в окончательном, третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах, вызвавший волну протестов. За него проголосовали 84 депутата, против - 30.

#сша #Грузия #санкции #Госдеп #ограничения #закон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720