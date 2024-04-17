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Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах

Парламентское большинство преодолеет ее вето, считает президент Грузии.
Владимир Рубанов 2024-04-17 16:38:56
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах, если парламент примет его в трех чтениях. Этот документ «противоречит стратегии и рекомендациям Европейского союза», заявила она в интервью BBC.

Парламентское большинство преодолеет ее вето, считает президент Грузии, но его нужно использовать, чтобы «голос народа был услышан».

Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», против которого выступали оппозиция и западные дипломаты.

Накануне прошла акция протеста против закона у здания парламента Грузии, напоминает «360». Во время митинга правоохранители задержали 14 человек. Сотрудник полиции пострадал при разгоне протестующих.

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