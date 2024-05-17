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Финские таможенники продали на аукционе велосипеды беженцев

Велосипеды беженцев финские таможенники оценили в суммы от €70 до €120, все собранные деньги передали государству.
Ян Брацкий 2024-05-17 09:33:06
© Фото: IMAGO Heikki Saukkomaa www.imago-images. de Global Look Press

Финские таможенники устроили аукцион, на котором распродали сотню велосипедов, оставленных просителями убежища, прибывшими в страну осенью прошлого года. Всю выручку от продажи передали государству. Подобные мероприятия таможня планирует проводить в течение лета, пишет Yle.

Сообщения о массовом прибытии из России в Финляндию беженцев из Йемена, Сомали и Сирии стали появляться осенью 2023 года. Россию они использовали в качестве транзитной страны, пересекая границу с Финляндией на велосипедах.

Северные соседи отреагировали на поток просителей убежища закрытием границы с Россией. Более того, президент страны Саули Ниинисте обвинил Москву в якобы использовании мигрантов для «дестабилизации обстановки». В Кремле подобные предположения категорически отвергли.

Закрытием контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией Финляндия нанесла огромный ущерб своему развитию. Об этом ранее заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Раньше две страны успешно сотрудничали, пока власти Хельсинки не опустили «железный занавес», написал он в своем Telegram-аккаунте. По его мнению, основными выгодополучателями от сотрудничества с Москвой были восточные регионы Финляндии. Теперь там начались экономические проблемы, напомнил Володин.

Впрочем, КПП на финско-российской границе могут открыться уже скоро, заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен. Это произойдет после принятия закона о беженцах, сказал он на прошлой неделе. В настоящее время документ находится на доработке и поступит в парламент через пару недель.

#в стране и мире #Финляндия #беженцы #велосипед #аукцион #таможня
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