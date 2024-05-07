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Финляндия может открыть границу с РФ после принятия закона о беженцах

Закон о беженцах рассмотрят в ближайшие одну-две недели.
Услада Дубинина 2024-05-07 11:51:25
© Фото: IMAGO, Jussi Nukari, Globallookpress

Пограничные пропускные пункты на границе России и Финляндии могут открыться после принятия закона о беженцах, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«В настоящее время закон находится в стадии доработки. Он должен поступить на рассмотрение парламента через одну-две недели», - сообщил глава Минобороны Финляндии.

Со слов спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, Финляндия нанесла огромный ущерб своему развитию, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. По его мнению, «опустив железный занавес», руководство Финляндии наказало своих граждан.

#Минобороны #в стране и мире #Финляндия #Вячеслав Володин #Границы РФ #КПП
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