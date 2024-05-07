Пограничные пропускные пункты на границе России и Финляндии могут открыться после принятия закона о беженцах, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«В настоящее время закон находится в стадии доработки. Он должен поступить на рассмотрение парламента через одну-две недели», - сообщил глава Минобороны Финляндии.

Со слов спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, Финляндия нанесла огромный ущерб своему развитию, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. По его мнению, «опустив железный занавес», руководство Финляндии наказало своих граждан.