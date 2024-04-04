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Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией

Пункты пропуска останутся закрытыми до дальнейшего уведомления.
Сергей Лебедев 2024-04-04 16:24:39
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Globallookpress

Финское правительство продлило закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает RT. Отмечается, что предыдущее решение об ограничении действовало до 14 апреля текущего года.

«Пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года», - говорится в заявлении МВД страны.

Напомним, все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией с середины декабря прошлого года. Единственным сухопутным сообщением между двумя странами остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Власти страны считают, что данные ограничения способствуют сокращению роста уровня миграции, а также восстановлению общественного порядка.

#Россия #Граница #Финляндия #миграция #ограничение
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