МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Володин: Финляндия лишила себя развития закрытием границ с РФ

По словам спикера ГД, на востоке страны произошло резкое ухудшение экономической ситуации.
Алексей Курильченко 2024-04-28 10:41:17
© Фото: IMAGO, Heikki Saukkomaa, Globallookpress

Финляндия нанесла огромный ущерб своему развитию, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Раньше две страны успешно сотрудничали и торговали, но Хельсинки решили опустить «железный занавес». Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«С самого начала было совершенно очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся. Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», - написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера, главными выгодоприобретателями от сотрудничества с РФ были восточные регионы Финляндии. Теперь же там начались проблемы с экономикой - Хельсинки даже запросили у Евросоюза 10 миллиардов евро для помощи приграничным с РФ регионам.

«Например, финский муниципалитет Виролахти, расположенный недалеко от границы с Россией, планируют объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов: денег нет даже на уборку улиц», - написал Володин.

Напомним, все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией с середины декабря прошлого года. Изначально их открытие планировалось 14 апреля, но власти страны отменили это решение. Правительство мотивировало указ о закрытии стремлением «сократить рост миграции и восстановить общественный порядок».

#в стране и мире #Финляндия #Вячеслав Володин #Госдума РФ #КПП
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049