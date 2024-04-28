Володин: Финляндия лишила себя развития закрытием границ с РФ

Финляндия нанесла огромный ущерб своему развитию, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Раньше две страны успешно сотрудничали и торговали, но Хельсинки решили опустить «железный занавес». Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«С самого начала было совершенно очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся. Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», - написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам спикера, главными выгодоприобретателями от сотрудничества с РФ были восточные регионы Финляндии. Теперь же там начались проблемы с экономикой - Хельсинки даже запросили у Евросоюза 10 миллиардов евро для помощи приграничным с РФ регионам.

«Например, финский муниципалитет Виролахти, расположенный недалеко от границы с Россией, планируют объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов: денег нет даже на уборку улиц», - написал Володин.

Напомним, все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией с середины декабря прошлого года. Изначально их открытие планировалось 14 апреля, но власти страны отменили это решение. Правительство мотивировало указ о закрытии стремлением «сократить рост миграции и восстановить общественный порядок».