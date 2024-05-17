Президент России Владимир Путин подарил икону храму Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине. Это единственный действующий православный храм в городе, относящийся к юрисдикции Китайской православной церкви. Храм возведен в византийском стиле. Строительство велось с 1 июня по 14 декабря 1930 года, после чего храм освятили. Год назад его посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее президент возложил цветы и венок к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Востока Китая. Мемориал установлен в центре Харбина и символизирует героизм и мужество борцов против японского милитаризма.

Напомним, Владимир Путин находится в Китае с двухдневным государственным визитом. В поездке его сопровождают члены обновленного состава правительства, представители силового блока, губернаторского корпуса и крупные бизнесмены. По итогам переговоров с китайской стороной подписан ряд важных документов об углублении двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили отношения стран, региональную и международную повестку. Отдельно остановились на украинском кризисе, в очередной раз отметив схожесть подходов Москвы и Пекина к вопросу политического урегулирования конфликта.