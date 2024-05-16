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Эксперт Маслов: Путин хочет представить в Пекине новое правительство

Он также указал на то, что визит российского лидера в Пекин встраивается в общую стратегию развития КНР.
Елизавета Кондрикова 2024-05-16 13:32:25
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Визит президента России Владимира Путина в Пекин встраивается в общую стратегию развития Китая, в особенности на фоне недавней поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай и «удачного» тура главы КНР Си Цзиньпина по Европе. Об этом заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

«Путин после всех встреч в Пекине посетит Харбин, харбинскую ярмарку, она самая большая из тех, которые проходили между Россией и Китаем. Это, конечно, не прорыв, но наращивание возможностей. Мы там выставляем не только товары, но и услуги», - отметил специалист в эфире Радио Sputnik.

Он также указал на то, что российского президента в поездке среди прочих сопровождает недавно назначенный главой Минобороны РФ Андрей Белоусов, который примет участие в неформальной встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Именно Белоусов ранее вел переговоры на межправительственных комиссиях по экономике, он хорошо известен российским партнерам в Китае.

Напомним, накануне вечером российский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом, рабочие встречи будут проходить 16-17 мая. Вместе с главой государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, почти четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса. 

В Пекине Путина встретили российским гимном и залпами пушек.

#Китай #Россия #Владимир Путин #Пекин #новое правительство #государственный визит
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