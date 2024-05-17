Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине

Ситуация на Украине стала одной из основных тем общения Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на двусторонних переговорах в Пекине в рамках государственного визита. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Очень подробно, это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель КНР вместе с нашим президентом беседовали отдельно», - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Официальный Пекин разделяет подходы Москвы к политическому решению конфликта. Власти КНР неоднократно выдвигали и свои собственные мирные инициативы. Накануне об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. В составе делегации РФ он также присутствует в Китае.

Инициативу Пекина он назвал наиболее реалистичной. Глава российской дипломатии предложил начать разговор с выяснения первопричин конфликта на Украине.

Накануне поездки в Пекин Владимир Путин дал большое интервью информационному агентству «Синьхуа». Президент России заявил, что Москва желает урегулирования мирными средствами и открыта к диалогу, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных стран. По его мнению, важен не только мирный диалог, но и гарантии безопасности для России, и они должны быть надежными.