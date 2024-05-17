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Избранный президент Словакии заявил, что Фицо помнит детали покушения

Премьер был поражен тем, как быстро все произошло. Он помнит, как ему оказывали первую помощь.
Владимир Рубанов 2024-05-17 00:53:56
© Фото: He Canling XinHua, Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит детали покушения и оставался в сознании до тех пор, пока его не доставили в больницу, рассказал вновь избранный президент страны Петер Пеллегрини.

Премьер был поражен тем, как быстро все произошло. Он помнит, как ему оказывали первую помощь.

«Только потом, когда он пошел в операционную, его усыпили», - рассказал Пеллегрини в эфире телеканала ТА3.

Вновь избранный президент посетил Фицо в больнице, пообщался с ним и рассказал, что «это было очень эмоционально по-человечески». Премьер все еще находится в критическом состоянии, сказал он.

«Я действительно скрещиваю за него пальцы, потому что сейчас предстоит решающее время», - сказал Пеллегрини.

После покушения на премьер-министра СМИ и пользователи соцсетей вспомнили выступление, в котором Фицо предсказал насилие в отношении представителей власти и буквально предупредил об убийстве ведущего государственного политика.

Роберт Фицо был тяжело ранен пятью выстрелами после выездного заседания правительства Словакии. Он подошел пообщаться со сторонниками, и в этот момент пожилой мужчина открыл стрельбу.

Задержан подозреваемый - 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он заявил, что совершил покушение по политическим мотивам и готовил покушение несколько дней. Предполагаемый преступник выступал против прекращения поставок оружия Украине и участвовал в антиправительственных протестах.

#стрельба #покушение #Роберт Фицо #словакия #ранение #Петер Пеллегрини #Юрай Цинтула
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