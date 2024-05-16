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Стрелявший в Фицо выступал против остановки помощи Киеву

Нападавший действовал в одиночку и не входил в радикальные группировки.
Сергей Лебедев 2024-05-16 16:34:12
© Фото: News Agency of the Slovak Republ, XinHua, Global Look Press

Стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо мужчина выступал против остановки поставок оружия Украине и участвовал в антиправительственных протестах. Об этом заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, сообщает телеканал «360».

«Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета - это были причины, названные подозреваемым», - сказал глава МВД Словакии.

Как сказал Матуш Шутай-Эшток, нападавший действовал в одиночку. Он не входил в радикальные группировки.

Напомним, накануне Роберт Фицо был тяжело ранен на выходе из здания, где проходило заседание правительства республики. Политик находится в критическом состоянии, его прооперировали и перевели в искусственную кому.

Полиция Словакии обвинила стрелка в попытке умышленного убийства из мести. Злоумышленнику грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Задержанный признался, что готовил покушение в течение нескольких дней.

#в стране и мире #оружие #МВД #Роберт Фицо #словакия #полиция #нападение #обвинение #стрелок #помощь Украине #Матуш Шутай-Эшток
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