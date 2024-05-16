Стрелявший в Фицо выступал против остановки помощи Киеву

Стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо мужчина выступал против остановки поставок оружия Украине и участвовал в антиправительственных протестах. Об этом заявил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, сообщает телеканал «360».

«Остановка военной помощи Украине, вмешательство в работу общественно-правового телевидения, отставка председателя судебного совета - это были причины, названные подозреваемым», - сказал глава МВД Словакии.

Как сказал Матуш Шутай-Эшток, нападавший действовал в одиночку. Он не входил в радикальные группировки.

Напомним, накануне Роберт Фицо был тяжело ранен на выходе из здания, где проходило заседание правительства республики. Политик находится в критическом состоянии, его прооперировали и перевели в искусственную кому.

Полиция Словакии обвинила стрелка в попытке умышленного убийства из мести. Злоумышленнику грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Задержанный признался, что готовил покушение в течение нескольких дней.