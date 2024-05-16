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В Пекине началась встреча лидеров России и КНР в расширенном составе

По итогам переговоров стороны планируют подписать несколько совместных документов.
Ян Брацкий 2024-05-16 07:54:14
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с представителями делегаций. По их итогам стороны планируют подписать совместные документы, в том числе об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Позже общение Путина и Си Цзиньпина продолжится в неформальной обстановке за чашкой чая. Во время неформального ужина запланированы переговоры в узком составе.

Напомним, сегодня Владимира Путина торжественно встретили на площади Тяньаньмэнь гимном России и залпами пушек. Туда российский президент прибыл для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Накануне вечером президент прибыл в Китай с государственным визитом, это первая зарубежная поездка Владимира Путина после переизбрания на пост президента России.

#Китай #Россия #Путин #Си Цзиньпин #переговоры #Пекин
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