В Пекине началась встреча лидеров России и КНР в расширенном составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с представителями делегаций. По их итогам стороны планируют подписать совместные документы, в том числе об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Позже общение Путина и Си Цзиньпина продолжится в неформальной обстановке за чашкой чая. Во время неформального ужина запланированы переговоры в узком составе.

Напомним, сегодня Владимира Путина торжественно встретили на площади Тяньаньмэнь гимном России и залпами пушек. Туда российский президент прибыл для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Накануне вечером президент прибыл в Китай с государственным визитом, это первая зарубежная поездка Владимира Путина после переизбрания на пост президента России.