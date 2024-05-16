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Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием

Государственный визит в Китай стал первой официальной зарубежной поездкой Владимира Путина после вступления в должность.
Ян Брацкий 2024-05-16 07:17:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу Российского государства Владимира Путина с переизбранием на пост президента.

«За эти годы мы с вами встретились не меньше 40 раз, такие плотные связи помогают нам сохранять стремительную динамику российско-китайских отношений», - заявил Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после официального вступления в должность. Вместе с ним в столицу КНР прибыл почти весь состав обновленного кабмина, представители губернаторского корпуса и крупного российского бизнеса. По итогам переговоров в формате тет-а-тет и в расширенном составе планируется подписание ряда документов.

#Россия #Путин #кнр #Си Цзиньпин #переговоры
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