Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу Российского государства Владимира Путина с переизбранием на пост президента.

«За эти годы мы с вами встретились не меньше 40 раз, такие плотные связи помогают нам сохранять стремительную динамику российско-китайских отношений», - заявил Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после официального вступления в должность. Вместе с ним в столицу КНР прибыл почти весь состав обновленного кабмина, представители губернаторского корпуса и крупного российского бизнеса. По итогам переговоров в формате тет-а-тет и в расширенном составе планируется подписание ряда документов.