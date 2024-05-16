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В Кремле назвали неприемлемым покушение на премьера Фицо

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал словацкому премьер-министру Роберту Фицо скорейшего выздоровления.
Ян Брацкий 2024-05-16 07:36:41
© Фото: News Agency of the Slovak Republ, XinHua, Global Look Press

Россия самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что политик вскоре поправится.

«Мы самым решительным образом осуждаем покушение и считаем его абсолютно неприемлемым. Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», - заявил Песков в беседе с ТАСС.

Сейчас Роберт Фицо находится в состоянии искусственной комы. Политика прооперировали, но его состояние по-прежнему оценивается как критическое.

Напомним, накануне днем на словацкого премьера было совершено покушение. После заседания правительства он вышел пообщаться с народом. В этот момент 71-летний житель города Лепице произвел несколько выстрелов в Фицо. Пули попали в грудь, живот и конечность. Нападавшего задержали. По его словам, на покушение он пошел из-за несогласия с политикой правительства.

#Кремль #покушение #Песков #Роберт Фицо #словакия
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