В Кремле назвали неприемлемым покушение на премьера Фицо

Россия самым решительным образом осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что политик вскоре поправится.

«Мы самым решительным образом осуждаем покушение и считаем его абсолютно неприемлемым. Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», - заявил Песков в беседе с ТАСС.

Сейчас Роберт Фицо находится в состоянии искусственной комы. Политика прооперировали, но его состояние по-прежнему оценивается как критическое.

Напомним, накануне днем на словацкого премьера было совершено покушение. После заседания правительства он вышел пообщаться с народом. В этот момент 71-летний житель города Лепице произвел несколько выстрелов в Фицо. Пули попали в грудь, живот и конечность. Нападавшего задержали. По его словам, на покушение он пошел из-за несогласия с политикой правительства.