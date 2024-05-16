Лидер оппозиции Словакии отверг связь стрелявшего в Фицо с партией

Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо мужчина не связан с оппозиционной партией страны. Об этом заявил лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

«Мы предостерегаем от распространения ложной информации о стрелявшем. Однозначно отвергаем, что он был членом нашего движения. Не существует никакой связи с нашей партией или с членами нашей партии», – цитирует его слова радио Sputnik.

Нападение на главу кабмина произошло после выездного совещания кабинета министров. Фицо вышел на улицу на встречу со сторонниками, во время которой задержанный на данный момент человек несколько раз в него выстрелил. Пострадавшего вертолетом госпитализировали в больницу. Операция длилась около 4 часов, у Фицо было кровоизлияние в брюшной полости. После завершения хирургического вмешательства врачи ввели его в состояние искусственной комы.

Подозреваемый в покушении на убийство Фицо задержан, его личность установлена. Это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он заявил, что совершил покушение по политическим мотивам.