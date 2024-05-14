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СФ провел консультации по кандидатам на посты глав силовых ведомств

Формат консультаций использовался впервые.
Наталья Сергеева 2024-05-14 21:00:21
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Совете Федерации завершились консультации по кандидатам на посты глав МИД РФ, силовых ведомств и спецслужб. Претенденты выступили перед сенаторами в ходе пленарного заседания. Накануне консультации продолжались буквально весь день. А сегодня на каждого кандидата по регламенту отвели по 15 минут и по три вопроса.

Первым выступил Сергей Лавров, руководящий Министерством иностранных дел России уже двадцать лет. По его словам, одна из важнейших задач - налаживание диалога со странами, проявляющими интерес к сближению. Также он сообщил и встрече глав государств БРИКС, которая должна состояться в Нижнем Новгороде.

Пристальное внимание сенаторы уделили Андрею Белоусову. Кандидат в министры обороны  сразу обозначил ключевые задачи - налаживание эффективного взаимодействия военного ведомства и экономического блока. Он заявил, что начал знакомиться с делами. И один из главных вопрос является комплектование армии.

«Специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», - отметил он.

Большое внимание уделено спецоперации. Ключевой задачей является достижение победы, минимизируя потери. Необходимо обеспечивать поставки самой современной техники,  боеприпасов, ракет, беспилотников и средств личной защиты.

«Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется еженедельно. Нам здесь нужно не просто учиться и следовать, нам нужно опережать противника. Вместе с Генштабом эта работа налажена, но требует повседневного включения, нужно обобщать опыт применения новых технологий и отрабатывать новые формы ведения боевых действий», - добавил Андрей Белоусов.

На 2025-й год в числе первоочередных вопросов стоит формирование гособоронзаказа. Здесь нужно усилить контроль в ценообразовании. В завершении выступления кандидат в министры подчеркнул, что в работе привык придерживаться железобетонного принципа: «Ошибаться можно, врать нельзя».

Ранее президент Владимир Путин предложил сохранить прежние посты за министром юстиции Константином Чуйченко, главами МЧС Александром Куренковым и МВД Владимиром Колокольцевым.

Последний во время выступления заверил сенаторов, что его ведомство готовится к усилению контроля за мигрантами. А кандидат на пост главы СВР Сергей Нарышкин заявил, что возможен крупномасштабный военный конфликт, если Запад посчитает его выгодным для себя.

Прошедшие консультации с сенаторами - это требование новых норм Конституции. Формат используют впервые. Его эффективно уже отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По итогам заседания всю информацию направили главе государства Владимиру Путину.

#Совет Федерации #Президент #Назначение #министры #консультации
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