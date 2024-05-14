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Белоусов назвал ключевой задачей победу в СВО с минимальными потерями

Ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом РФ, отметил Андрей Белоусов.
2024-05-14 15:41:55
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов назвал ключевой задачей победу российской стороны в спецоперации, минимизировав при этом потери.

«В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом», - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Белоусов заверил, что понимает стоящую перед ним ответственность перед народом страны и президентом, пообещал приложить все имеющиеся силы и здоровье, а также заявил о готовности отдать при необходимости жизнь для достижения задач.

Сегодня в Совфеде идут консультации по кандидатурам на посты министров силового блока и главы МИД. Накануне претендентов на эти должности обсудили профильные комитеты СФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Победа #спецоперация #Белоусов #СВО
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