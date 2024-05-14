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Нарышкин заявил, что Запад может развязать крупномасштабный конфликт

Часть политиков-евроатлантистов хочет таким способом удержать свою гегемонию.
Сергей Лебедев 2024-05-14 19:16:37
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания собственной гегемонии. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания Совета Федерации заявил кандидат на пост директора Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, соответствующие разведданные имеются у СВР.

«Часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», - сказал он.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин назвал крайне безответственными заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину. По его словам, сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны.

Прежде о намерении отправить военных на Украину неоднократно высказывался президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сообщал, что западные лидеры обсуждали данную возможность, но не достигли единого решения. 

#разведка #конфликт #Сергей Нарышкин #свр #данные #крупномасштабный
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