Нарышкин заявил, что Запад может развязать крупномасштабный конфликт

Ряд западных политиков считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для удержания собственной гегемонии. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания Совета Федерации заявил кандидат на пост директора Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, соответствующие разведданные имеются у СВР.

«Часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», - сказал он.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин назвал крайне безответственными заявления западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину. По его словам, сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны.

Прежде о намерении отправить военных на Украину неоднократно высказывался президент Франции Эмманюэль Макрон. Он сообщал, что западные лидеры обсуждали данную возможность, но не достигли единого решения.