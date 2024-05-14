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Гладков сообщил об обстреле ВСУ Новой Таволжанки

По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждены шесть частных домов.
Владимир Рубанов 2024-05-14 01:13:09
© Фото: vvgladkov, Telegram

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.⠀

Обстрелом повреждены шесть частных жилых домовладений. В них выбиты окна, разбиты кровли и заборы. Осколками посекло один автомобиль.

В селе оборвана линия электропередачи, без света остаются жители одной из улиц. На месте работают оперативные и аварийные службы.

В воскресенье, 12 мая, в Белгородской области от обстрелов ВСУ погибли 19 мирных жителей. Из них 15 стали жертвами удара по жилой десятиэтажке.

Накануне средства ПВО сбили над Белгородской областью две ракеты, шесть управляемых авиабомб и один БПЛА, сообщили в Минобороны России.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #Вячеслав Гладков #шебекино #новая таволжанка
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