В Белгороде 19 человек погибли из-за обстрелов ВСУ за прошедший день

В Белгороде погибли 19 мирных жителей в результате ударов ВСУ по городу за прошедший день, 15 из них стали жертвами удара по десятиэтажному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Тела 15 человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, еще 27 человек получили ранения. В больницах города остаются 11 человек, еще 6 пострадавших будут направлены в федеральные клиники. По поручению российского президента Владимира Путина, для помощи раненым прибудут дополнительные бригады врачей.

Напомним, сегодня утром также стало известно о завершении поисково-спасательных работ на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде, из-под завалов удалось спасти 17 человек.

Трагедия произошла накануне в результате массированной атаки украинских националистов, по факту обстрела города возбудили уголовное дело о теракте. Известно, что ВСУ наносили удары ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО.