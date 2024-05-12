МО РФ: жилой дом в Белгороде повредили фрагменты ракеты «Точка-У»

Киевский режим 12 мая в 11:40 атаковал Белгородскою область ракетами «Точка-У». Фрагмент одной из этих ракет повредил жилой дом в столице региона. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

При атаке украинские боевики также использовали реактивные системы залпового огня «Ольха» и Vampire. Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда Vampire и два снаряда «Ольхи».

На последним данным в результате частичного обрушения погибли четверо человек, девять пострадали. Под завалами могут находиться десятки людей. МЧС РФ сообщает о спасении 12 человек, в том числе двух детей.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов