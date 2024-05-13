ПВО сбила 6 управляемых авиационных бомб ВСУ над Белгородской областью

Российские военнослужащие пресекли несколько попыток Киева совершить террористические атаки на объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что около 19:30 украинские боевики пытались ударить противорадиолокационными ракетами, управляемыми авиационными бомбами и БПЛА самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник в небе над Белгородской областью.

Сегодня утром в Минобороны России сообщили, что над территорией Белгородской области средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков. Помимо этого, были уничтожены четыре авиационные ракеты Storm Shadow и семь беспилотников над Крымским полуостровом.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.