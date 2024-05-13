МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО сбила 6 управляемых авиационных бомб ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО также уничтожили в небе над регионом два реактивных снаряда и беспилотник самолетного типа.
2024-05-13 20:50:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие пресекли несколько попыток Киева совершить террористические атаки на объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что около 19:30 украинские боевики пытались ударить противорадиолокационными ракетами, управляемыми авиационными бомбами и БПЛА самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник в небе над Белгородской областью.

Сегодня утром в Минобороны России сообщили, что над территорией Белгородской области средства ПВО сбили 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков. Помимо этого, были уничтожены четыре авиационные ракеты Storm Shadow и семь беспилотников над Крымским полуостровом.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #белгородская область #средства пво #авиационные бомбы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240513.0720