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К парламенту Грузии стянули спецназ и дополнительные силы полиции

Вскоре начнется заседание юридического комитета, на котором в третьем чтении будет рассмотрен закон об иноагентах.
Ирина Егорова 2024-05-13 05:43:15
© Фото: Nicholas Muller Keystone Press Agency, Globallookpress

На площади Руставели у здания парламента Грузии, где вскоре пройдет заседание юридического комитета по поводу закона об иноагентах, появился спецназ и дополнительные силы правоохранительных органов. Полиция уже оттеснила протестующих граждан от заднего и боковых входов грузинского парламента и просит не блокировать вход в здание. В противном случае полиция будет действовать в рамках полномочий, предусмотренных законом, передает РИА Новости.

Уточняется, что пока правоохранители не использовали водометы и слезоточивый газ. Ранее в ходе прошедших демонстраций, были задержаны 60 митингующих, пострадали несколько полицейских.

Напомним, что комитет по юридическим вопросам грузинского законодательного органа поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». Спорный законопроект вызывает бурную реакцию не только среди граждан страны, но и среди чиновников. Члены партии выступают за укрепление отношений между Москвой и Тбилиси.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, принятие закона защитит Грузию от поляризации и радикализма, а акции протеста - всего лишь «несколько дней дискомфорта». В самом парламенте к попыткам цветного переворота относятся спокойно, хоть и осознают реальную опасность. При этом глава государства Саломе Зурабишвили, сторонница отказа от любых форм взаимодействия с Россией, пообещала наложить вето на новый законопроект. В Госдепе США заявили, что законопроект об иноагентах для грузинского правительства - это серьезная угроза лишиться возможности стать членом Североатлантического альянса в обозримом будущем. 

#Спецназ #Грузия #полиция #Парламент #заседание #митингующие #закон об иноагентах
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