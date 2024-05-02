Больше 60 человек задержаны в ходе протестов в Грузии

Разъяренная толпа протестующих буквально набрасывается на проезжающие машины. «Дальше проезда нет, разворачивайся!» - агрессивно угрожают молодые люди, укутанные во флаги ЕС и Грузии. Обстановка в центре Тбилиси накалена до предела.

Грузинская столица не спит уже вторые сутки. Этой ночью несколько тысяч митингующих окружили здание местного парламента. Из всего, что попалось под руку, - скамейки, мусорные баки, декоративные заборы, - тут же начали возводить стихийные баррикады и зажигать костры. Затем в ход пошли бутылки и камни. Ими демонстранты попытались закидать окна парламента.

Подоспевшие отряды полиции и спецназа, используя водометы и слезоточивый газ, отогнали бунтовщиков от здания, которое в какой-то момент те пытались взять штурмом. Массовых погромов в городе чудом удалось избежать. Однако едва ли на этом закончатся уличные протесты. На данный момент свыше 60 человек задержаны.

От рук демонстрантов пострадали полицейские. Не обошлось и без раненых оппозиционеров, их число превышает десятки. Но уже под утро коммунальные службы под контролем полицейских зачистили проспект.

Камнем преткновения, расколовшим грузинское общество на два лагеря, стал законопроект об иноагентах, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». Ее члены выступают за укрепление отношений между Москвой и Тбилиси. Невзирая на уличные протесты, накануне больше половины депутатов парламента поддержали инициативу и приняли законопроект во втором чтении.

«Я думаю, что пройден тот этап, когда высшее руководство Грузии играется с Западом. Оно понимает, что никакой пощады со стороны США и ЕС не будет, и они будут наказывать грузинскую власть. "Грузинская мечта", правящая партия, и правоохранительные органы должны все сделать, чтобы защитить конституцию в Грузии, законность в Грузии», - говорит член партии «Солидарность во имя мира» Тимур Пипия.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, принятие закона защитит Грузию от поляризации и радикализма, а акции протеста - всего лишь «несколько дней дискомфорта». В самом парламенте к очередной попытке цветного переворота относятся спокойно, хоть и осознают реальную опасность. При этом глава государства Саломе Зурабишвили, сторонница отказа от любых форм взаимодействия с Россией, пообещала наложить вето на новый законопроект.

«Сегодня вето - это скорее символ, ведь я уже накладывала вето на другие законы, которые правящая партия все равно приняла. Это не единственный закон, который противоречит духу и непосредственным рекомендациям ЕС. Но главный вопрос заключается в том, что произойдет на выборах», - заявила президент Грузии.

Обойти запрет для парламентариев не составит труда, если наберется необходимое большинство из состава депутатов. За ситуацией в Грузии пристально следят и за океаном. Так, в Госдепе США заявили: законопроект об иноагентах для грузинского правительства - это серьезная угроза лишиться возможности стать членом Североатлантического альянса в обозримом будущем. При том, что в самих Штатах идентичный закон работает с 1938 года.

«Этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" ставят Грузию на опасный путь. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО. Таким образом, возникает угроза евроатлантической интеграции Грузии», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в сети Х также выразил обеспокоенность в связи с событиями в Грузии, обвинив местные власти в жестком подавлении протестов.

«Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии. Грузия является кандидатом на вступление в ЕС. Я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо», - заявил Боррель.

Оппозиционные журналисты устраивают нападки на местные власти с теми же формулировками. Во время интервью глава Тбилиси Кахабер Каладзе заявляет: в ходе прошедших митингов ни одна резиновая пуля не была применена в сторону демонстрантов. Однако тут же получает порцию обвинений от либеральной прессы. Горячий кавказский нрав не выдерживает клеветы.

Третье чтение громкого законопроекта запланировано через две недели. Между тем, данные сторонников инициативы внезапно появляются в публичном пространстве. Фотографии и номера телефонов парламентариев и силовиков размещают в интернете, на стенах зданий и тротуарах грузинской столицы. Судя по методам этих действий, источник и куратор протестов в стране использует одну и ту же политтехнологию на протяжении как минимум последних 15 лет. Подобный сценарий уже разворачивался на Украине в 2014-м и в Белоруссии в 2019-м.