На митинге в Тбилиси пострадали трое полицейских

В Тбилиси трое полицейских пострадали при разгоне акции протеста против закона об иноагентах, правоохранителей госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве Грузии.

В ведомстве уточнили, что на месте митинга у здания парламента дежурит необходимое количество машин скорой помощи, всем пострадавшим оказывается немедленная медицинская помощь.

К данному моменту полиции удалось оттеснить часть митингующих с проспекта Руставели у здания грузинского законодательного органа, однако не все люди еще разошлись. Аресты продолжаются, точное число задержанных неизвестно.

Напомним, ранее полиция начала применять спецсредства для разгона протестующих - водометы, резиновые пули, перцовые баллончики, к разгону привлекли спецназ. Толпа оказывает сопротивление, и между полицейскими и митингующими периодически случаются стычки.