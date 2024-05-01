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На митинге в Тбилиси пострадали трое полицейских

Ранее полиция начала разгонять демонстрантов у здания парламента, используя водометы, перцовые баллончики и резиновые пули, правоохранители массово задерживают людей.
Елизавета Кондрикова 2024-05-01 01:47:44
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency Globallookpress

В Тбилиси трое полицейских пострадали при разгоне акции протеста против закона об иноагентах, правоохранителей госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве Грузии.

В ведомстве уточнили, что на месте митинга у здания парламента дежурит необходимое количество машин скорой помощи, всем пострадавшим оказывается немедленная медицинская помощь.

К данному моменту полиции удалось оттеснить часть митингующих с проспекта Руставели у здания грузинского законодательного органа, однако не все люди еще разошлись. Аресты продолжаются, точное число задержанных неизвестно.

Напомним, ранее полиция начала применять спецсредства для разгона протестующих - водометы, резиновые пули, перцовые баллончики, к разгону привлекли спецназ. Толпа оказывает сопротивление, и между полицейскими и митингующими периодически случаются стычки.

#Грузия #Тбилиси #полиция #акция протеста #пострадавшие #закон об иноагентах
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