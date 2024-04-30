В Тбилиси полиция начала разгонять протестующих у здания парламента, используя спецсредства - перцовые баллончики, резиновые пули и водометы, сообщает агентство ТАСС.

Полиция начала освобождать проспект Руставели перед зданием парламента, где проходит акция протеста против принятия закона об иноагентах. Демонстрантов массово задерживают, они оказывают сопротивление - в полицию летят бутылки и другие предметы, случаются стычки между протестующими и полицейскими.

Акция протеста началась во время обсуждения законопроекта во втором чтении в парламенте. Уточняется, что рассмотрение было отложено до среды. Постепенно толпы людей начинают расходиться.

Напомним, накануне комитет по юридическим вопросам грузинского законодательного органа поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах. Спорный законопроект вызывает бурную реакцию не только среди граждан страны, но и среди чиновников. Во время обсуждения проекта председатель комитета Анри Оханашвили, который вел заседание, удалил из зала 14 депутатов от оппозиции за нарушение регламента.