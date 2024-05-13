Спасатели нашли тело 14 погибшего под завалами дома в Белгороде

Еще одного погибшего спасатели обнаружили во время завалов части обрушившегося дома в Белгороде, сообщили в МЧС России. Общее число жертв атаки украинских боевиков по жилому кварталу достигло 14 человек, пострадали 18 взрослых и два ребенка. Травмы получили в том числе и три спасателя - на них обрушилась крыша дома в момент, когда они разбирали завалы.

Разбор завалов не прекращается и ночью, установлено дополнительное освещение. Спасателям приходится прерывать поисково-спасательные работы и укрываться в убежище из-за угрозы повторного удара ВСУ и сигналов ракетной опасности. Всем жителям поврежденного дома предоставлены места в пунктах временного размещения.

По информации министерства обороны России, в здание попал фрагмент украинской «Точки-У». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.