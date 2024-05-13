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В Белгороде прозвучало несколько взрывов на фоне ракетной опасности

Сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе запущены около часу ночи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ирина Егорова 2024-05-13 01:58:33
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости

Несколько сильных взрывов прозвучали в Белгороде на фоне раздающихся в регионе сигналов ракетной опасности, сообщает ТАСС. По информации агентства, речь идет о трех взрывах, которые прогремели примерно в 01.32 по московскому времени.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время ракетной опасности рекомендовал жителям дома не подходить к окнам, а укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или туалете.

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - добавил Гладков.

Оповещения о ракетной опасности за последние сутки в Белгороде раздавались несколько раз. В том числе и во время разборов завалов обрушившегося подъезда 10-этажного дома. По последним данным, спасатели извлекли 13 тел - жертв атаки украинских боевиков по жилым кварталам Белгорода. Пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

#белгородская область #белгород #взрывы #оповещение #ракетная опасность
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