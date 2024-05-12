Число пострадавших в Белгороде выросло до 20 человек

Число пострадавших в Белгороде от украинских обстрелов выросло до 20 человек, включая двоих детей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

Ребенка, которому полтора месяца, готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летнего молодого человека с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализировали в отделение реанимации детской областной клинической больницы.

По словам Гладкова, 11 пострадавших с различными травмами уже находятся в медицинских учреждениях города, их наблюдают специалисты. Шестеро на данный момент получили всю необходимую помощь, их направили домой для амбулаторного лечения.

Губернатор добавил, что и.о. министра здравоохранения России Михаил Мурашко контролирует ситуацию с ранеными.

Ранее 12 мая в Белгороде была совершена атака ВСУ по мирному населению. В ее результате обвалился подъезд в многоэтажном доме, проводятся разборы завалов. Спасатели вытащили мужчину, находившегося под завалами здания.