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В ВСУ сменили главу группировки «Харьков» на фоне продвижения ВС РФ

Командующего группировкой войск ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина сменили на Михаила Драпатого.
Максим Крюков 2024-05-13 15:36:16
© Фото: MinistryofDefence.UA, Facebook*

Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины по подготовке военных Михаил Драпатый сменил на должности командующего группировкой войск ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина на фоне наступления российских войск в Харьковской области. О кадровых перестановках сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск «Хортица».

«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков"», - передает сообщение радио Sputnik.

По данным источника, Драпатый продолжит занимать пост заместителя начальника Генштаба ВСУ. Также сообщается, что до января этого года военачальник возглавлял оперативную группировку «Херсон».

Сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским боевикам в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли до 250 человек. Накануне в оборонном ведомстве сообщили об освобождении российскими военнослужащими четырех населенных пунктов на данном направлении: Атище, Красное, Мороховец и Олейниково. В субботу, 11 мая, стало известно об освобождении ВС РФ населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#ВС РФ #Командующий #Харьковская область #ВСУ #кадровые перестановки #Продвижение
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