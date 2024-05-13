В ВСУ сменили главу группировки «Харьков» на фоне продвижения ВС РФ

Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины по подготовке военных Михаил Драпатый сменил на должности командующего группировкой войск ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина на фоне наступления российских войск в Харьковской области. О кадровых перестановках сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск «Хортица».

«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков"», - передает сообщение радио Sputnik.

По данным источника, Драпатый продолжит занимать пост заместителя начальника Генштаба ВСУ. Также сообщается, что до января этого года военачальник возглавлял оперативную группировку «Херсон».

Сегодня в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским боевикам в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли до 250 человек. Накануне в оборонном ведомстве сообщили об освобождении российскими военнослужащими четырех населенных пунктов на данном направлении: Атище, Красное, Мороховец и Олейниково. В субботу, 11 мая, стало известно об освобождении ВС РФ населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

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