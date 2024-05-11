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ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Кроме того, освобожден населенный пункт Керамик в Донецкой Народной Республике.
2024-05-11 13:04:51
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

ВС РФ освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, а также Керамик в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления также нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

«Потери противника за сутки составили до 170-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены РСЗО Vampire, восемь артиллерийских орудий и две ЗРК «Бук». Взяты в плен 34 украинских военнослужащих.

В Минобороны также сообщили об освобождении силами группировки войск «Центр» населенного пункта Керамик в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #Харьковская область #спецоперация #МО РФ
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