ВС РФ освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, а также Керамик в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления также нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

«Потери противника за сутки составили до 170-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены РСЗО Vampire, восемь артиллерийских орудий и две ЗРК «Бук». Взяты в плен 34 украинских военнослужащих.

В Минобороны также сообщили об освобождении силами группировки войск «Центр» населенного пункта Керамик в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.