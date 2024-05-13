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ВС РФ улучшили тактическое положение в Харьковской области

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
2024-05-13 13:11:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении пяти контратак украинских штурмовых групп в районах Глубокого и Тихого. Суточные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении составили до 250 человек. Кроме того, противник лишился двух танков, двух боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

В результате контрбатарейной борьбы поражены буксируемая гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», буксируемая гаубица Д-30, ЗРК «Бук-М1» и «Стрела-10», а также четыре боевые машины РСЗО, в том числе «Ураган», чешская Vampire и хорватская RAK-SA-12.

В Минобороны также отчитались об успехах наших сил ПВО. В течение суток сбит украинский истребитель Су-27, 33 беспилотника ВСУ, шесть тактических ракет комплекса «Точка-У», 39 снарядов, выпущенных с помощью украинской РСЗО «Ольха», чешской Vampire и американской HIMARS. Также уничтожены пять управляемых французских авиабомб Hammer, пять американских противорадарных ракет HARM и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Харьковская область #спецоперация #МО РФ #СВО #тактическое положение
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