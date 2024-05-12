Число жертв обрушения подъезда дома в Белгороде достигло 13 человек

Сотрудники МЧС РФ извлекли из-под завалов обрушенного подъезда многоэтажки в Белгороде тело еще одного погибшего. Общее число жертв возросло до 13. Пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячного ребенка госпитализируют в московскую больницу, шесть пострадавших врачи отправили на амбулаторное лечение.

Спасатели на месте продолжают разбирать завалы, для всех пострадавших жильцов дома организованы пункты временного размещения, волонтеры обеспечивают горячей едой и питьем, работают психологи.

Украинские боевики нанесли удар по жилому кварталу города утром 12 мая - фрагмент одной из ракет «Точка-У» повредил жилой дом в столице Белгородской области. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».