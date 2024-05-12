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Спасатели вытащили мужчину из-под завалов многоэтажки в Белгороде

С заблокированным в обрушенном подъезде мужчиной спасатели поддерживали связь несколько часов.
Игнат Далакян 2024-05-12 17:50:07
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Заблокированный под завалами частично разрушенной многоэтажки в Белгороде мужчина спасен. Об этом сообщили в МЧС России.

«Несколько часов спасатели поддерживали связь с пострадавшим. Мужчина уже извлечен из-под завалов и передан врачам»,- говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что для его спасения специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда. Спасательные работы еще продолжаются, отметили в ведомстве.

Несколько часов специалисты проводили спасательные работы, чтобы извлечь из-под завалов заблокированного мужчину. Он находился в районе первого этажа, как ранее отмечали оперативные службы.

Кроме того, из-под завалов многоэтажного дома в Белгороде извлекли тела двоих человек. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, устанавливаются их личности.

#белгород #спасение #многоэтажка #разрушение
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