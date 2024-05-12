ТЦ и рынки в обстрелянном районе Белгорода приостановят работу

Торговые центры и рынки не будут работать в понедельник на Харьковской горе в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Этот район города попал 12 мая под массированный обстрел со стороны ВСУ.

В районе так называемой Харгоры будут открыты аптеки и продуктовые магазины, сказал губернатор во время онлайн-трансляции в соцсетях.

При попадании обломков ракеты «Точка-У» в районе Харьковской горы в Белгороде в воскресенье обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 12 человек. Поисковые работы продолжаются.

Позже при другом обстреле Белгорода погибли трое мирных жителей, в том числе 17-летняя девочка.