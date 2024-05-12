Число погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде возросло до 12

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Белгороде еще одного погибшего, сообщает МЧС РФ. Таким образом число жертв в результате удара ВСУ по жилому дому на улице Шаландина возросло до 12 человек, среди которых два ребенка. Также пострадали двое несовершеннолетних - грудничок и 16-летний подросток. Среди пострадавших - и 18 взрослых, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спасатели продолжают заниматься поисково-спасательными работами, на месте работают волонтеры, медики, психологи. Сотрудники оперативных служб организовали горячее питание и напитки, пострадавшие могут разместиться в ПВР.

Частичное обрушение подъезда произошло 12 мая утром в результате атаки украинских боевиков по дому, в районе второго этажа. Чуть позже, когда уже спасатели разбирали завалы произошло повторное обрушение - упала крыша.