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Число погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде возросло до 12

Среди погибших обнаружены тела двоих детей.
Ирина Егорова 2024-05-12 23:18:52
© Фото: Stringernews.ru, Global Look Press

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Белгороде еще одного погибшего, сообщает МЧС РФ. Таким образом число жертв в результате удара ВСУ по жилому дому на улице Шаландина возросло до 12 человек, среди которых два ребенка. Также пострадали двое несовершеннолетних - грудничок и 16-летний подросток. Среди пострадавших - и 18 взрослых, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спасатели продолжают заниматься поисково-спасательными работами, на месте работают волонтеры, медики, психологи. Сотрудники оперативных служб организовали горячее питание и напитки, пострадавшие могут разместиться в ПВР.

Частичное обрушение подъезда произошло 12 мая утром в результате атаки украинских боевиков по дому, в районе второго этажа. Чуть позже, когда уже спасатели разбирали завалы произошло повторное обрушение - упала крыша.

#ВСУ #белгород #атака #завалы #погибшие #многоэтажка #Вячеслав Гладков
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